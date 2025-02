Kia EV Day 2025: debutto di EV4, PV5 e del Concept EV2

(Adnkronos) –

Kia Corporation ha svelato, in occasione dell’EV Day 2025 a Tarragona (Spagna), tre nuovi modelli che segnano un’importante evoluzione nella sua strategia di elettrificazione: EV4, PV5 e il Concept EV2. Questi veicoli rappresentano il nuovo corso del marchio nel settore della mobilità elettrica, confermando il suo ruolo di leader nell’innovazione e nell’espansione del mercato globale degli EV. L’evento ha visto il debutto della EV4, la prima berlina e hatchback 100% elettrica del brand. Presentato inizialmente come concept all’EV Day 2023 a Seul, questo modello amplia l’offerta elettrica di Kia, affiancandosi ai già premiati EV6 e EV9. Con il suo design moderno e una tecnologia avanzata, EV4 si propone come una scelta innovativa nel segmento C, offrendo un equilibrio tra prestazioni, comfort e accessibilità. A completare la gamma elettrica futura, il Costruttore coreano ha introdotto il Concept EV2, un SUV compatto di segmento B pensato per rendere la mobilità elettrica ancora più accessibile. Con caratteristiche che superano gli standard della categoria, EV2 promette un’esperienza di guida avanzata e una maggiore democratizzazione della tecnologia EV. Infine, la PV5 rappresenta una rivoluzione nel settore delle piattaforme modulari elettriche. Presentato inizialmente come concept al CES 2024 di Las Vegas, il PV5 è il primo modello della nuova strategia Platform Beyond Vehicle (PBV). Progettato per offrire la massima versatilità, introduce soluzioni innovative per il trasporto urbano e commerciale, grazie a una piattaforma dedicata che integra avanzamenti significativi in termini di hardware, software e personalizzazione. Oltre alla presentazione dei nuovi modelli, Kia ha sfruttato l’EV Day 2025 per delineare gli sviluppi futuri della propria strategia globale. L’obiettivo è consolidare il proprio ruolo di leader nella mobilità elettrica, ampliando l’offerta e rendendo sempre più accessibili i veicoli a zero emissioni.

Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia, ha dichiarato: “Kia è determinata a diventare un punto di riferimento mondiale per i veicoli elettrici e le soluzioni di mobilità sostenibile. Con modelli come EV4 e Concept EV2 puntiamo a rendere l’elettrificazione alla portata di tutti, offrendo nuove opportunità ai clienti di ogni segmento.”

Nel contesto dell’EV Day, Kia ha anche annunciato la nuova piattaforma dedicata PBV E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service), che consente un livello di configurazione senza precedenti grazie a un sistema modulare innovativo. Inoltre, è stato presentato il Kia AddGear, un programma di accessori per personalizzare i PBV in base alle esigenze specifiche di utilizzo. Un’altra novità riguarda la collaborazione con Samsung Electronics per l’integrazione di SmartThings Pro, un sistema IoT ottimizzato per i PBV, che migliora la connettività e l’efficienza grazie a un’ampia gamma di servizi plug & play. Kia EV Day 2025 ha visto l’esposizione di nove modelli, tra cui quattro varianti di EV4 (due berline e due hatchback) e quattro versioni di PV5: Cargo, Passenger, Wheelchair Access Vehicle (WAV) e Crew. Quest’ultima, in particolare, rappresenta la conversione di punta del PBV, sviluppata e prodotta direttamente dal Marchio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)