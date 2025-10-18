17 C
sabato 18 Ottobre 2025
KTM 990 RC R 2026: la nuova Supersport di Mattighofen

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La KTM 990 RC R 2026 segna il ritorno di una vera Supersport nella gamma austriaca. È una moto progettata per colmare il divario tra le piccole RC monocilindriche e la esclusiva RC 8C da pista, portando su strada l’esperienza maturata da KTM in MotoGP, Moto2 e Moto3. Un modello che combina agilità, ergonomia e potenza, in perfetto stile READY TO RACE. 

Sotto la carenatura affilata pulsa il bicilindrico LC8c da 947 cm3, completamente rimappato per offrire 130 CV a 9.500 giri e 103 Nm di coppia. Il nuovo scarico in acciaio, i tre sensori lambda e l’airbox integrato nel codone ottimizzano la risposta ai bassi e migliorano la distribuzione delle masse. Il telaio in acciaio al cromo-molibdeno e il forcellone con leveraggi superiori garantiscono stabilità e trazione anche nelle fasi di accelerazione più intense. 

 

La ciclistica è completata dalle sospensioni WP APEX, interamente regolabili e sviluppate per un equilibrio ideale tra comfort e prestazioni, e dai freni Brembo HyPure, con pinze anodizzate nere e doppi dischi da 320 mm. Gli pneumatici Michelin Power Cup 2 assicurano grip e durata, rendendo la moto efficace tanto su pista quanto su strada. 

L’elettronica è di ultima generazione: display TFT touch da 8,8 pollici, connettività KTMConnect, cinque riding mode personalizzabili e pacchetti Track e Tech che includono Quickshifter+, Launch Control, Cruise Control e regolazioni avanzate dell’erogazione. 

L’ergonomia regolabile, la sella a 845 mm e le alette aerodinamiche capaci di generare 14 kg di downforce a 252 km/h completano una moto nata per la prestazione ma sorprendentemente fruibile nel quotidiano. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

