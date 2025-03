Mercedes-Benz Italia rinnova la partnership con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA

(Adnkronos) –

Mercedes-Benz Italia conferma anche per il 2025 la collaborazione con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Roma (Vallelunga) e Milano (Lainate), due hub di riferimento per la formazione alla guida sicura e sostenibile. Un impegno che rafforza la sinergia tra la Casa di Stoccarda e l’Automobile Club d’Italia, uniti da valori comuni come sicurezza e innovazione. A partire da quest’anno, la partnership si arricchisce con un’importante novità: l’introduzione di due Mercedes-Benz Classe A dotate di comandi speciali, pensate per consentire anche alle persone con disabilità di partecipare ai corsi di guida sicura. Un’iniziativa che segna un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più accessibile e priva di barriere. Da cinque anni consecutivi, i Centri di Guida Sicura ACI-SARA rappresentano il fulcro delle strategie di sicurezza e sostenibilità di Mercedes-Benz in Italia. La loro missione si estende ora anche ai guidatori con disabilità, che potranno frequentare i corsi grazie a veicoli adattati alle loro esigenze. Le due Mercedes-Benz Classe A messe a disposizione nei centri di Roma e Milano sono equipaggiate con un innovativo kit di comandi, che permette alle persone in possesso di una patente di categoria B speciale di partecipare al programma standard. Il kit comprende un acceleratore elettronico a comando radio e un freno a spinta in avanti, garantendo così la possibilità di eseguire tutti gli esercizi previsti dai corsi, in completa sicurezza.

Marc Langenbrinck, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia ha dichiarato: “La collaborazione con i Centri di Guida Sicura ACI-SARA rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per promuovere la sicurezza stradale in un’ottica di inclusione. L’automobile è da sempre sinonimo di libertà e autonomia, ed è nostro dovere assicurarci che anche chi necessita di dispositivi specifici possa vivere questa esperienza senza limitazioni”.



Vincenzo Credi, Presidente di ACI Vallelunga: “La partnership con Mercedes-Benz Italia è un valore aggiunto per ACI Vallelunga. Grazie all’integrazione delle vetture della Stella nei nostri centri, possiamo offrire corsi di guida sicura ancora più completi, mettendo a disposizione dei partecipanti tecnologie all’avanguardia per una formazione sempre più efficace e inclusiva”.

