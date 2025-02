Mercedes eActros 600, il primo trattore completamente elettrico

(Adnkronos) – L’azienda di trasporti, LC3 Trasporti, con sede a Gubbio segna un nuovo capitolo nel trasporto sostenibile presentando il nuovo Mercedes eActros 600, il primo trattore completamente elettrica progettata anche per il lungo raggio e per il trasporto pesante. Questa combinazione all’avanguardia è particolarmente adatta per il trasporto a temperatura controllata e questo è solo il primo dei trenta eActros 600 in arrivo nel parco mezzi della LC3 Trasporti.



Finalmente l’attesa è finita. Due anni fa, al Green Logistic Expo di Padova, abbiamo annunciato insieme a Mercedes-Benz Trucks l’arrivo dei primi eActros 600. Oggi siamo orgogliosi di essere i primi in Italia a metterli su strada,” ha dichiarato Michele Ambrogi, Direttore Operativo di LC3 Trasporti. “

Come già fatto con l’alimentazione a metano, anche questa volta anticipiamo il mercato con una soluzione green innovativa. La risposta dei nostri clienti è stata molto positiva, e, una volta completati i test, avvieremo le prime tratte operative a impatto zero”.

