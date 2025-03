Nissan Qashqai: il C-SUV più venduto in Italia a febbraio 2025

(Adnkronos) –

Nissan Qashqai apre il 2025 con un nuovo traguardo: nel mese di febbraio è stato il C-SUV più venduto in Italia, con oltre 2.250 unità immatricolate. Questo risultato si aggiunge ai successi del 2024, anno in cui il modello si è classificato al quarto posto tra i SUV compatti e al settimo tra gli ibridi più venduti nel Paese. Il merito di questi numeri va alla terza generazione di Nissan Qashqai, profondamente rinnovata nell’ultimo anno. Il design si è evoluto con un frontale completamente ridisegnato, linee più affilate e moderne, mentre gli interni sono stati impreziositi da materiali premium e dettagli raffinati. L’esperienza di guida è stata ulteriormente migliorata grazie all’integrazione di avanzati sistemi di assistenza alla guida e connettività all’avanguardia. Uno dei punti di forza del SUV giapponese è la tecnologia e-POWER, scelta da un cliente su due. Questo innovativo sistema, brevettato da Nissan, combina un motore elettrico che aziona le ruote con un motore termico che genera energia, offrendo un’accelerazione fluida e silenziosa, senza necessità di ricarica alla spina. Una soluzione perfetta per chi desidera tutti i vantaggi della mobilità elettrica senza cambiare le proprie abitudini di rifornimento. Ad oggi, oltre 19.000 clienti in Italia hanno scelto Qashqai e-POWER, confermando la validità di questa rivoluzionaria tecnologia. Con una storia di successo che dura da 18 anni e oltre 61.000 unità vendute in Italia dal 2007, Nissan Qashqai continua a definire gli standard del segmento crossover. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)