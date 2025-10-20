17.7 C
lunedì 20 Ottobre 2025
Nuova Honda Civic e:HEV 2025: design audace e tecnologia avanzata

Motori
(Adnkronos) – La Honda Civic e:HEV 2025 rinnova la propria immagine con un restyling deciso e dettagli stilistici che accentuano l’anima sportiva di questa iconica berlina ibrida. La mascherina anteriore, ora più aggressiva e rifinita in nero lucido, si abbina a fari ridisegnati e a un paraurti dalle linee nette con spoiler inferiore in tinta carrozzeria, mentre i cerchi da 18 pollici, grigio scuro per la Sport e diamantati per la Advance, completano un look moderno e raffinato. 

Il nuovo colore Seabed Blue mette in risalto il profilo filante della nuova Honda Civic e sostituisce il precedente Premium Crystal Blue, affiancandosi alle tinte Platinum White Pearl, Sonic Gray Pearl, Crystal Black Pearl e Premium Crystal Red Metallic, oltre a nuove opzioni per gli accessori come Berlina Black, Nordic Silver e Patina Bronze. 

 

Gli interni offrono un ambiente più curato e tecnologico, con montanti e tetto in nero, finiture cromate opache e illuminazione ambientale. L’allestimento Advance introduce di serie luci nel vano piedi e volante riscaldabile, mentre il display digitale da 10,2 pollici e il tappetino di ricarica wireless migliorano l’esperienza di bordo. 

Il sistema ibrido e:HEV con doppio motore, termico ed elettrico (potenza complessiva 184 cavalli), garantisce fluidità, efficienza e consumi contenuti. Tutte le versioni includono il pacchetto Honda Sensing, con telecamera grandangolare HD, avviso di collisione frontale e specchietto retrovisore auto-oscurante. 

© Riproduzione riservata

