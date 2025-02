Nuova Skoda Octavia 4×4: sicurezza con la trazione integrale

(Adnkronos) – Skoda amplia la gamma Octavia con la nuova versione a trazione integrale 4×4, disponibile sia per la berlina che per la Wagon. Questa variante offre maggiore sicurezza e prestazioni superiori grazie al motore 2.0 TSI da 204 CV, abbinato al cambio automatico DSG a sette rapporti. Il cuore della nuova Octavia 4×4 è il motore 2.0 TSI da 150 kW (204 CV), un’unità benzina capace di garantire prestazioni elevate e consumi ottimizzati. Grazie all’iniezione ad alta pressione e alla gestione variabile delle valvole, questa motorizzazione offre una coppia massima di 320 Nm. La berlina accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, mentre la Wagon impiega 6,7 secondi. La velocità massima è di 228 km/h. Dal punto di vista dell’efficienza, nel ciclo WLTP la berlina registra consumi compresi tra 6,7 e 7,0 l/100 km, mentre la Wagon si attesta tra 6,8 e 7,2 l/100 km. Il sistema di trazione integrale a controllo elettronico assicura una ripartizione ottimale della potenza tra gli assi, adattandosi alle condizioni di guida in tempo reale. La frizione multidisco a comando elettroidraulico consente di trasferire fino al 100% della coppia sull’asse posteriore quando necessario, migliorando la trazione su fondi scivolosi. Il differenziale elettronico XDS e il sistema EDS ottimizzano ulteriormente la stabilità e la maneggevolezza. L’assale posteriore multi-link garantisce un controllo preciso della dinamica del veicolo, aumentando comfort e sicurezza. Inoltre, la capacità di traino raggiunge i 1.900 kg con rimorchio frenato. La variante Sportline si distingue per dettagli sportivi esclusivi, come sedili specifici, volante dedicato e pedaliera in metallo. La nuova Octavia 4×4 è già disponibile per gli ordini in Italia, con prezzi a partire da 37.800 euro per la berlina e 38.850 euro per la Wagon.

