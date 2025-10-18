PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica

(Adnkronos) –

PEUGEOT rafforza il proprio impegno nella transizione verso la mobilità elettrica, offrendo soluzioni digitali che rendono l’esperienza di guida più fluida, efficiente e accessibile.

A partire dal 1° luglio 2025, tutti i nuovi modelli elettrici del marchio includono i servizi connessi Peugeot e-ROUTES di Free2move Charge e Remote E-Controls, ora integrati nel Connect ONE Pack.

L’intero pacchetto è incluso nel prezzo del veicolo per dieci anni, senza costi o abbonamenti aggiuntivi: un valore concreto per i clienti che scelgono un’auto a zero emissioni.

Grazie all’app e-ROUTES di Free2move Charge, accessibile direttamente dal sistema PEUGEOT i-Connect tramite smartphone e account MyPEUGEOT, ogni viaggio diventa più semplice e intelligente.

Il sistema calcola il percorso ideale considerando in tempo reale autonomia residua, condizioni del traffico, posizione delle stazioni di ricarica e stile di guida.



La tecnologia ora tiene conto anche di configurazioni specifiche del veicolo, come portabiciclette o rimorchi, migliorando la precisione delle previsioni di consumo.

L’utente può personalizzare i tempi di sosta e di ricarica, mentre l’interfaccia aggiornata mostra mappe dinamiche con informazioni sul traffico e sugli eventi stradali.



Anche in caso di perdita di connessione tra l’app e il veicolo, il sistema stima automaticamente i consumi, garantendo coerenza nel percorso. L’integrazione diretta con Free2move Charge permette inoltre di trovare e gestire le stazioni di ricarica in modo intuitivo e veloce.

Il servizio è incluso di serie su tutti i modelli PEUGEOT 100% elettrici. Con l’app MyPEUGEOT, il conducente può gestire il proprio veicolo a distanza in modo pratico e sicuro.

