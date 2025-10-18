PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica

17 C
Firenze
sabato 18 Ottobre 2025
Motori
(Adnkronos) –
PEUGEOT rafforza il proprio impegno nella transizione verso la mobilità elettrica, offrendo soluzioni digitali che rendono l’esperienza di guida più fluida, efficiente e accessibile. 

A partire dal 1° luglio 2025, tutti i nuovi modelli elettrici del marchio includono i servizi connessi Peugeot e-ROUTES di Free2move Charge e Remote E-Controls, ora integrati nel Connect ONE Pack. 

L’intero pacchetto è incluso nel prezzo del veicolo per dieci anni, senza costi o abbonamenti aggiuntivi: un valore concreto per i clienti che scelgono un’auto a zero emissioni. 

 

Grazie all’app e-ROUTES di Free2move Charge, accessibile direttamente dal sistema PEUGEOT i-Connect tramite smartphone e account MyPEUGEOT, ogni viaggio diventa più semplice e intelligente. 

Il sistema calcola il percorso ideale considerando in tempo reale autonomia residua, condizioni del traffico, posizione delle stazioni di ricarica e stile di guida.
 

La tecnologia ora tiene conto anche di configurazioni specifiche del veicolo, come portabiciclette o rimorchi, migliorando la precisione delle previsioni di consumo.  

L’utente può personalizzare i tempi di sosta e di ricarica, mentre l’interfaccia aggiornata mostra mappe dinamiche con informazioni sul traffico e sugli eventi stradali.
 

Anche in caso di perdita di connessione tra l’app e il veicolo, il sistema stima automaticamente i consumi, garantendo coerenza nel percorso. L’integrazione diretta con Free2move Charge permette inoltre di trovare e gestire le stazioni di ricarica in modo intuitivo e veloce. 

Il servizio è incluso di serie su tutti i modelli PEUGEOT 100% elettrici. Con l’app MyPEUGEOT, il conducente può gestire il proprio veicolo a distanza in modo pratico e sicuro. 

