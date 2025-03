Premiere italiana di Audi Q5 Sportback

(Adnkronos) – l’Audi più venduta nel mondo, parliamo della Q5, è giunta alla sua terza generazione. Oggi la nuova Audi Q5 spicca per il design nettamente più sportivo rispetto al precedente modello e si evolve nelle motorizzazioni benzina e Diesel adottando la nuova tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt, di serie su tutta la gamma. Il lancio è stato fatto nel tempio della velocità in Italia, l’Autodromo di Monza, durante il test sono stati resi accessibili tratti della pista normalmente chiusi al pubblico come la storica sopraelevata che raggiunge un grado di inclinazione dell’80% nel punto di maggiore pendenza. In pista poi è stato infatti possibile testare le prestazioni di Audi RS 6 Avant GT con i suoi 630 CV , nella livrea replica della storica Audi 90 quattro IMSA GTO, e Audi RS e-tron GTperformance, che con 925 CV è l’Audi di serie più potente mai realizzata. Per l’occasione era presenti anche i leggendari piloti, 3 volte vincitori della 24 ore di Le Mans, Dindo Capello e Allan McNish che hanno saputo raccontare con intensità la loro carriera e come sono riusciti ad affrontare la loro lunga carriera motoristica. A chiudere l’evento di Monza, Audi ha chiamato a parlare anche Julio Velasco che ha avuto il compito di guidare gli ospiti in un viaggio narrativo tra sfida, coraggio e capacità di innovazione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)