Presentato l’Omoda 4, crossover compatto che supera le convenzioni

Motori
(Adnkronos) – Ha fatto il suo debutto mondiale all’International User Summit Omoda & Jaecoo 2025 a Wuhu, in Cina, il crossover compatto Omoda 4, già visto sei mesi fa in forma di concept: modello che esprime la nuova filosofia di design ‘Cyber Mecha’ è pronto per la commercializzazione a livello globale dopo l’ottima accoglienza da parte del pubblico e i feedback positivi.  

L’anteprima mondiale di Omoda 4 si è svolta con un layout esperienziale progressivo e a sessioni di co-creazione interattive. Omoda 4 – come detto – adotta la filosofia di design “Cyber Mecha”, presentando un esterno futuristico che – spiega Richard Choo, il responsabile del design – mostra “non solo la combinazione di stili, ma un ripensamento completo delle idee convenzionali”. “I consumatori – ha aggiunto – sono disposti a pagare per uno stile fantascientifico, ma non tollerano che la forma prevalga sulla funzione”.  

Omoda 4 supporta l’intrattenimento immersivo a bordo e consente la personalizzazione tramite Born Unique e l’ecosistema di personalizzazione, permettendo agli utenti di esprimere la propria creatività e le proprie preferenze nel veicolo per un’esperienza davvero unica. In occasione dell’anteprima di Omoda 4, è stato lanciato ufficialmente il programma globale di reclutamento “Co-Creation Ambassador”, che dà diritto a un certificato ufficiale e garantisce anche l’accesso anticipato alle ultime informazioni sui prodotti Omoda 4, oltre a particolari privilegi per l’acquisto di veicoli del brand. 

