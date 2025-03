Prevista dal 7 marzo l’attivazione di dispositivi tutor su 26 nuove tratte

(Adnkronos) – A partire dal 7 marzo saranno gradualmente attivati su 26 nuove tratte i dispositivi Tutor installati nei mesi scorsi sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia.

Il Tutor è una delle tecnologie messe in campo per la sicurezza stradale da ASPI in collaborazione con la Polizia di Stato e ha come obiettivo di disincentivare comportamenti scorretti alla guida. I principali sistemi tecnologici della piattaforma sono costituiti da radar, telecamere, server periferici e un sistema centrale. Si tratta di una combinazione di tecnologie in grado di rilevare la velocità media del veicolo, segnalandolo in caso di superamento dei limiti, in caso di circolazione su corsie non consentite e in caso di verifica del rispetto dell'obbligo di destra rigorosa da parte dei veicoli pesanti. In particolare, il piano di implementazione, prevede l'attivazione progressiva delle nuove 26 tratte come: