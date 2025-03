Renault 4 E-Tech Electric: ordini aperti dal 12 marzo

(Adnkronos) – La Renault 4 E-Tech Electric è pronta a conquistare la scena della mobilità elettrica con il suo design rétro-futuristico e le sue avanzate tecnologie. A partire dal 12 marzo, sarà possibile ordinarla in tre versioni e due motorizzazioni, con un accesso anticipato riservato ai clienti possessori del R4 R Pass, che potranno finalizzare il loro ordine già dal 4 marzo. Progettata per adattarsi a ogni esigenza, la Renault 4 E-Tech Electric è disponibile nella versione Urban Range, equipaggiata con un motore da 90 kW (120 CV) e una batteria da 40 kWh, che offre fino a 308 km di autonomia WLTP.

Per chi desidera maggiore autonomia, la versione Comfort Range propone un motore più potente da 110 kW (150 CV), una batteria da 52 kWh e un’autonomia che arriva fino a 408 km, con un prezzo base di € 32.900.



Versatilità e praticità sono elementi distintivi di questa compatta elettrica, che offre un bagagliaio da 420 litri, il più spazioso della sua categoria. Il design intelligente del portellone posteriore, con una soglia di carico ribassata a 61 cm, facilita l’accesso al vano bagagli, rendendolo estremamente pratico per ogni utilizzo. La modularità degli interni, con una lunghezza di carico fino a 2,20 metri, assicura spazio e comfort, mentre la capacità di traino di 750 kg la rende perfetta per ogni avventura. Tecnologia e connettività sono al centro dell’esperienza di guida, grazie al sistema OpenR Link con Google integrato, che offre oltre 50 app e l’assistenza virtuale di Reno, l’avatar Renault dotato di ChatGPT.

