Toyota a febbraio +1,6% in Italia, torna leader fra importatori

(Adnkronos) – In un mercato italiano che anche a febbraio si conferma in calo (-6,3%), Toyota conferma il suo percorso di crescita e con 11.090 immatricolazioni (+1,6%) diventa l’importatore leader davanti a Dacia e Volkswagen con un risultato che vede quindi salire la quota di mercato che tocca l’8,0% nel mercato Passenger Car. Alla base di questo risultato – si sottolinea – l’andamento dei modelli Full Hybrid con Yaris e Yaris Cross che a febbraio e nei primi due mesi dell’anno sono al vertice della top ten di categoria. Bene anche l’andamento di Toyota C-HR che si conferma il modello Plug-in Hybrid più venduto in Italia e nella classifica assoluta dei C-Suv si posiziona al secondo posto con 3.810 unita (di cui il 56% Plug-in), e una quota pari a 13,6%. Nel totale delle alimentazioni ibride, quindi, Toyota guida il mercato sia nel Full Hybrid, con oltre il 45% di quota che nel Plug-in Hybrid (21%). Nel mercato Premium, sostanzialmente stabile, la quota di Lexus sale al 2,4% con 579 immatricolazioni (+45% rispetto a febbraio 2024) di cui oltre 80% Full Hybrid e il 15% Plug-in Hybrid con un importante contributo di NX che adotta quest’ultima motorizzazione sul 43% delle unità immatricolate nel mese, performance nettamente superiore alla media del mercato di riferimento. Commentando i risultati, Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia vede una conferma “dell’efficacia della proposta multi-tecnologica di Toyota e Lexus” e sottolinea la crescita dei “Plug-in Hybrid, sempre più apprezzati grazie al sistema ibrido di quinta generazione e all’autonomia elettrica che raggiunge i 100 chilometri nel ciclo urbano”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)