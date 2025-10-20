17.7 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo saluto all’ammiraglia SUV

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Volkswagen Touareg Final Edition segna la conclusione della carriera dell’ammiraglia SUV con motore termico, un capitolo iniziato nel 2002 e destinato a chiudersi nel 2026. L’edizione speciale, ordinabile in Italia fino a marzo 2026, rappresenta il massimo dell’eleganza, della tecnologia e della tradizione del marchio di Wolfsburg. 

La serie finale della Volkswagen Touareg Final Edition viene proposta in due versioni, R-Line Final Edition e R Final Edition, basate rispettivamente sul V6 3.0 TDI da 231 o 286 CV e sull’ibrida plug-in da 462 CV. Entrambe offrono un allestimento ricco e dettagli stilistici dedicati, tra cui la scritta “Final Edition” incisa sui battitacco, sul cruscotto e sulla leva del cambio. 

 

All’esterno, la Touareg Final Edition adotta il pacchetto Exterior Black Style, con finiture nere su cornici dei finestrini, calotte degli specchi e griglia frontale, oltre ai cerchi da 20” o 21” e vernice metallizzata di serie. Gli interni in pelle “Varenna” con illuminazione ambiente a 30 colori confermano il carattere premium del modello. 

Tra le dotazioni spiccano il tetto panoramico, il gancio traino elettrico, il sistema di chiusura automatica, l’head-up display e, per la versione R, le sospensioni pneumatiche con regolazione adattiva. Il vantaggio economico per il cliente arriva fino a 8.600 euro. 

Con oltre 1,2 milioni di unità vendute in tre generazioni, la Touareg rimane una pietra miliare della storia Volkswagen: un SUV capace di unire comfort, tecnologia e spirito pionieristico, oggi celebrato da questa esclusiva edizione d’addio. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.7 ° C
19.6 °
15.7 °
64 %
1kmh
75 %
Lun
17 °
Mar
17 °
Mer
16 °
Gio
20 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2084)ultimora (1389)vid (287)tec (105)Lav (82)sal (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati