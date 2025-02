Volvo ES90: fino a 700 km di autonomia e 300 km in soli 10 minuti di ricarica

(Adnkronos) –

Volvo ES90 rappresenta una nuova frontiera per la mobilità elettrica premium, combinando autonomia estesa, ricarica ultraveloce e soluzioni innovative per il comfort e la sostenibilità. Grazie alla tecnologia a 800 Volt, questa berlina può aggiungere 300 km di percorrenza in soli 10 minuti, mentre l’autonomia complessiva raggiunge i 700 km con una singola ricarica. La ES90 è stata progettata per offrire sicurezza, comodità e controllo, permettendo di affrontare qualsiasi viaggio con la massima tranquillità. Per ottenere queste prestazioni eccezionali, Volvo ha sviluppato un avanzato sistema elettrico che migliora l’efficienza e riduce i tempi di ricarica. “La nostra tecnologia a 800V rappresenta un passo avanti significativo per i clienti che scelgono veicoli elettrici,” afferma Anders Bell, Chief Engineering & Technology Officer di Volvo. “Migliora l’efficienza, riduce i tempi di ricarica e consente di percorrere distanze maggiori con una sola carica”.



Per implementare il nuovo sistema elettrico a 800 Volt, Volvo ha aggiornato tutti i componenti chiave, tra cui celle della batteria, motori elettrici, inverter, sistemi di ricarica e gestione termica. Questa tecnologia permette di erogare più potenza con lo stesso livello di corrente di un sistema a 400V, generando meno calore e consentendo una ricarica fino a 350 kW, senza sovraccaricare l’impianto elettrico. Il nuovo software di gestione della batteria, sviluppato internamente da Volvo, riduce i tempi di ricarica del 30% rispetto ad altri modelli elettrici del marchio. Ora è possibile passare dal 10% all’80% di carica in soli 20 minuti, anche grazie all’integrazione del sistema Breathe Battery Technologies, in cui Volvo ha investito tramite il proprio fondo di venture capital. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)