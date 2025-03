Volvo Trucks domina il mercato dei camion elettrici in Europa e Nord America

(Adnkronos) – Per il quinto anno consecutivo, Volvo Trucks si conferma leader nel segmento dei camion elettrici pesanti (oltre 16 tonnellate) in Europa, con una quota di mercato del 47%. Nel 2024, l’azienda ha immatricolato 1.970 mezzi elettrici nel continente, consolidando la sua posizione in mercati chiave come Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Svizzera. Anche in Nord America, Volvo Trucks guida il settore, detenendo oltre il 40% del mercato dei veicoli pesanti elettrici.

Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di guidare la transizione verso un trasporto a zero emissioni”, ha dichiarato. “Abbiamo sviluppato una gamma completa di camion elettrici per il trasporto regionale, urbano ed edile. Il nostro prossimo modello sarà in grado di percorrere fino a 600 chilometri con una sola ricarica”.

Dal 2019, anno di avvio della produzione in serie, Volvo Trucks ha ampliato la sua gamma a otto modelli elettrici, consegnando oltre 4.800 veicoli a clienti in tutto il mondo. Ad oggi, la flotta elettrica del brand ha già percorso più di 140 milioni di chilometri nelle operazioni quotidiane, riducendo significativamente le emissioni di CO2. Nonostante la crescita, i camion elettrici rappresentano ancora solo l’1,3% del mercato totale dei veicoli industriali in Europa. Secondo Volvo Trucks, l’adozione su larga scala dipende da diversi fattori, tra cui il potenziamento dell’infrastruttura di ricarica pubblica, il miglioramento della capacità della rete elettrica e l’introduzione di incentivi economici per le aziende di trasporto. “Per accelerare la transizione, servono misure concrete. Stimiamo che entro il 2030 saranno necessari 40.000 caricabatterie veloci sulle strade europee, a supporto di un parco mezzi di 400.000 camion elettrici”, ha spiegato Alm. “Occorrono inoltre politiche economiche più efficaci per rendere il trasporto elettrico una scelta sostenibile anche dal punto di vista finanziario”.

