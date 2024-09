Fabrizio Corona: “Fedez ha tradito Chiara con Taylor Mega”

Getting your Trinity Audio player ready...

Le rivelazioni di Fabrizio Corona durante il podcast ’Gurulandia’ di martedì 24 settembre, hanno riacceso i riflettori su uno dei gossip più caldi degli ultimi tempi. Secondo quanto riportato dall’ex re dei paparazzi, Fedez avrebbe avuto una relazione con Taylor Mega tra il 2018 e il 2019, periodo in cui era già sposato con Ferragni. Questa relazione sarebbe continuata anche dopo la crisi matrimoniale dei Ferragnez, arrivando fino ai giorni più recenti, quando Fedez e Chiara Ferragni erano ormai separati.

Secondo Corona, Chiara Ferragni sarebbe venuta a conoscenza del tradimento solo recentemente, mentre Fedez e Taylor Mega avrebbero mantenuto i contatti per tutto il periodo. Taylor, all’epoca legata al trapper Tony Effe, avrebbe raccontato a Corona di come le attenzioni di Fedez la eccitassero, contribuendo a far nascere il loro rapporto clandestino.

Al minuto 17:27 Corona dice: “A cavallo tra il 2018 e il 2019, mentre Fedez era sposato con Chiara, Fedez va con Taylor Mega e rimangono in contatto. Quindi questo è il primo precedente.”

Interrompendo Corona, Marco Cappelli chiede: “Scusami ma Chiara Ferragni sapeva, non sapeva o viene saperlo adesso?”. “Non stiamo dando una news a Chiara Ferragni, mi sarebbe piaciuto molto. L’ha saputo nell’ultimo periodo […] prima di questa storia” risponde Corona.

Parallelamente a queste rivelazioni, Corona ha sollevato anche un altro gossip: un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Tony Effe, ex membro della Dark Polo Gang. Questo intricato intreccio di relazioni ha alimentato non solo il gossip, ma anche il dissing musicale tra Fedez e Tony Effe. Il rapper di Rozzano sarebbe stato tra i primi a far trapelare la voce del legame tra la sua ex moglie e il trapper, come afferma Corona al minuto 14:25, arrivando persino a prevedere la diffusione della notizia attraverso un messaggio privato allo stesso Corona.

Corona parla di un tentato suicidio (minuto 46:53). Fedez nel suo ultimo singolo ’Allucinazione Collettiva’: “Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio”, la frase del testo del brano.

Né Fedez né Chiara Ferragni hanno confermato le affermazioni di Corona.