Prodotto a rischio istamina, Carrefour ritira lotto di acciughe ‘Terre d’Italia’

Carrefour ha annunciato il ritiro volontario e precauzionale di un lotto di filetti di acciughe di Sicilia in olio extravergine d’oliva, commercializzati con il marchio Terre d’Italia. La decisione è stata presa per la possibile presenza di istamina. Questa sostanza, se presente in quantità elevate, può provocare mal di testa, arrossamenti o disturbi gastrointestinali in soggetti sensibili.

Dettagli del prodotto interessato

Il prodotto oggetto del richiamo è confezionato in vasetti da 156 grammi. Riporta il termine minimo di conservazione (Tmc) 17 marzo 2026, che coincide con il numero di lotto.

La produzione è stata effettuata dallo stabilimento Pesce Azzurro Cefalù Srl, situato in Contrada Presidiana, Cefalù (Palermo), e identificato dal bollo IT 779 CE. Il prodotto è stato realizzato per conto di Gs Spa, società appartenente al gruppo Carrefour.

L’avviso di richiamo specifica una data di fine esposizione al pubblico fissata al 14 luglio.

Indicazioni per i consumatori

A chi avesse acquistato il prodotto interessato si raccomanda di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione. La misura rientra nelle procedure standard di sicurezza alimentare adottate per garantire la tutela della salute pubblica.