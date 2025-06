‘Cuochi & Pescatori insalata di mare’ richiamata dai punti vendita

Getting your Trinity Audio player ready...

Un’allerta alimentare è stata diramata in queste ore che riguarda il prodotto Cuochi & Pescatori Insalata di Mare con surimi, totano, cozze e vinaigrette nel formato da 300 grammi. Il richiamo, emesso in via precauzionale, è dovuto alla possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes.

Dettagli del richiamo

Il richiamo riguarda in particolare i lotti con data di scadenza 13 giugno 2025, per i quali è stata rilevata una potenziale contaminazione da Listeria monocytogenes. Per ragioni di sicurezza, il provvedimento è stato esteso anche in via cautelativa ai lotti con scadenza compresa tra il 14 e il 27 giugno 2025.

Il prodotto oggetto del richiamo è stato confezionato nello stabilimento dell’azienda Marevivo Srl, con sede in Zona PIP, Strada Provinciale 208, n. 10 – 73030 Castro, identificato dal bollino CE IT G4H5T UE.

Ai consumatori si consiglia di astenersi dal consumo e di riportare l’articolo presso il punto vendita in cui è stato acquistato, anche in assenza dello scontrino.

Cosa fare se si è acquistato il prodotto

I consumatori che hanno acquistato il prodotto oggetto del richiamo sono invitati a non consumarlo. È possibile restituire l’articolo presso il punto vendita in cui è stato acquistato e ottenere il rimborso, anche senza scontrino.

Il richiamo riguarda esclusivamente l’Insalata di Mare con surimi, totano, cozze e vinaigrette da 300 grammi. Il prodotto è venduto con il marchio Cuochi & Pescatori e con le scadenze specificate. Tutti gli altri prodotti a marchio Cuochi & Pescatori non sono interessati dal provvedimento.

Si invita inoltre a diffondere la comunicazione a chiunque possa aver acquistato il prodotto o essere potenzialmente coinvolto.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: qualita@marevivocastro.com.