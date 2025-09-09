Addio a Stefano Benni, l’ironia colta di un maestro della scrittura

Getting your Trinity Audio player ready...

L’Italia saluta Stefano Benni, scrittore e giornalista bolognese morto a 78 anni. Autore amatissimo, con i suoi libri ha saputo mescolare ironia, fantasia e satira sociale, conquistando generazioni di lettori. Ad annunciare la morte è il figlio di Stefano, tramite la fanpage ufficiale dell’amatissimo scrittore, sulla quale scrive: “Sono il figlio di Stefano. È con grande dispiacere che devo dare notizia della scomparsa di mio padre. Era affetto da tempo da una grave malattia che lo aveva tenuto lontano dalla vita pubblica.”

Tra i suoi titoli più celebri Bar Sport, La compagnia dei Celestini e Margherita Dolcevita, opere che hanno fatto scuola per l’uso inventivo del linguaggio e la capacità di raccontare vizi e virtù del nostro Paese.

Soprannominato “il Lupo”, Benni non è stato solo romanziere, ma anche drammaturgo, sceneggiatore e firma di importanti riviste e quotidiani. Il suo umorismo colto e visionario lascia un segno indelebile nella cultura italiana.