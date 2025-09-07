15.8 C
Almanacco di domenica 7 settembre, con uno sguardo alla Toscana

Eventi storici, compleanni celebri e i santi del giorno per iniziare la giornata al meglio

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Oggi è domenica 7 settembre 2025, 250esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 115 giorni.

Il sole sorge alle 6,44 e tramonta alle 19,37. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è Santa Regina di Alise, martire in Gallia.

Tra i fatti storici

  • 1822 – A Ipiranga, in Brasile, Pietro I dichiara l’indipendenza del Paese dal Portogallo.
  • 1940 – La Germania nazista inizia i bombardamenti su Londra (il Blitz).
  • 2001 – Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con i Mille.

Nati oggi

: Elizabeth I d’Inghilterra (1533), regina e icona storica; Elia Kazan (1909), regista e sceneggiatore; Eazy-E (1964), rapper e produttore statunitense.

Accadde in Toscana

Nel 1479 avvenne la Battaglia di Poggio Imperiale, uno scontro militare determinante nell’ambito della Guerra dei Pazzi,  svolto sulla collina di Poggio Imperiale a Poggibonsi, dove aveva posto campo il grosso dell’esercito fiorentino e dei suoi alleati.

Un giorno che segna rivoluzioni, resistenze e figure che hanno lasciato il segno nella storia.

 

© Riproduzione riservata

