Almanacco di domenica 7 settembre, con uno sguardo alla Toscana

Oggi è domenica 7 settembre 2025, 250esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 115 giorni.
Il sole sorge alle 6,44 e tramonta alle 19,37. La luna è in fase calante.
Il santo del giorno è Santa Regina di Alise, martire in Gallia.
Tra i fatti storici
- 1822 – A Ipiranga, in Brasile, Pietro I dichiara l’indipendenza del Paese dal Portogallo.
- 1940 – La Germania nazista inizia i bombardamenti su Londra (il Blitz).
- 2001 – Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con i Mille.
Nati oggi
: Elizabeth I d’Inghilterra (1533), regina e icona storica; Elia Kazan (1909), regista e sceneggiatore; Eazy-E (1964), rapper e produttore statunitense.
Accadde in Toscana
Nel 1479 avvenne la Battaglia di Poggio Imperiale, uno scontro militare determinante nell’ambito della Guerra dei Pazzi, svolto sulla collina di Poggio Imperiale a Poggibonsi, dove aveva posto campo il grosso dell’esercito fiorentino e dei suoi alleati.
Un giorno che segna rivoluzioni, resistenze e figure che hanno lasciato il segno nella storia.