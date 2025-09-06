Almanacco di sabato 6 settembre, con uno sguardo alla Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è sabato 6 settembre 2025, 249º giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 116 giorni.

Il sole sorge alle 6,43 e tramonta alle 19,38. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Zaccaria, profeta. Si ricordano anche San Magno vescovo di Füssen e San Eleuterio di Spoleto.

Tra i fatti storici:

1522 – Dopo tre anni di viaggio, torna a Siviglia la spedizione di Ferdinando Magellano, prima circumnavigazione del globo.

1822 – Il Brasile dichiara la propria indipendenza dal Portogallo.

1991 – Leningrado torna a chiamarsi San Pietroburgo, nome originale della città russa.

Nati oggi: Dolores O’Riordan, (1971), cantautrice e chitarrista irlandese, membro del gruppo Cranberries; Jane Addams (1860), sociologa e premio Nobel per la Pace; Mauro De Mauro, (1921), celebre giornalista.

Accadde in Toscana:

1825 – Nasce a Livorno Giovanni Fattori, tra i massimi pittori italiani dell’Ottocento, esponente di spicco del movimento dei Macchiaioli.

Una data che unisce storia e grandi protagonisti della cultura mondiale.