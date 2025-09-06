24.2 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Almanacco di sabato 6 settembre, con uno sguardo alla Toscana

Scopri l’almanacco del giorno: eventi storici, compleanni celebri e i santi del giorno per iniziare la giornata al meglio

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Oggi è sabato 6 settembre 2025, 249º giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 116 giorni.
Il sole sorge alle 6,43 e tramonta alle 19,38. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Zaccaria, profeta. Si ricordano anche San Magno vescovo di Füssen e San Eleuterio di Spoleto.

Tra i fatti storici:

  • 1522 – Dopo tre anni di viaggio, torna a Siviglia la spedizione di Ferdinando Magellano, prima circumnavigazione del globo.

  • 1822 – Il Brasile dichiara la propria indipendenza dal Portogallo.

  • 1991 – Leningrado torna a chiamarsi San Pietroburgo, nome originale della città russa.

Nati oggi: Dolores O’Riordan, (1971), cantautrice e chitarrista irlandese, membro del gruppo Cranberries; Jane Addams (1860), sociologa e premio Nobel per la Pace; Mauro De Mauro, (1921), celebre giornalista.

Accadde in Toscana: 

  • 1825 – Nasce a Livorno Giovanni Fattori, tra i massimi pittori italiani dell’Ottocento, esponente di spicco del movimento dei Macchiaioli.

Una data che unisce storia e grandi protagonisti della cultura mondiale.

