17.8 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Almanacco di venerdì 5 settembre, con uno sguardo alla Toscana

Scopri l’almanacco del giorno: eventi storici, compleanni celebri e i santi per iniziare al meglio

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di pch.vector su Freepik
Meno di 1 ' di lettura

Oggi è giovedì 5 settembre 2025, 248º giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 117 giorni.
Il sole sorge alle 6,42 e tramonta alle 19,40. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è Santa Teresa di Calcutta, fondatrice delle Missionarie della Carità e premio Nobel per la Pace.

Tra i fatti storici ricordiamo:

  • 1698 – Lo zar Pietro il Grande introduce in Russia la tassa sulla barba.

  • 1972 – Strage di Monaco: undici atleti israeliani vengono uccisi durante le Olimpiadi.

  • 1997 – A Calcutta muore Madre Teresa, premio Nobel per la Pace.

Nati oggi: Freddie Mercury (1946), voce indimenticabile dei Queen; Raquel Welch (1940), attrice icona di Hollywood; Re Luigi XIV (1638), il celebre “Re Sole”.

Accadde in Toscana

Il 5 settembre in Toscana si festeggia la Giornata dei Toscani nel Mondo a Barga, un’occasione per celebrare l’identità regionale e i legami con le comunità toscane all’estero, con eventi legati all’emigrazione

Un giorno che mescola memoria storica e personaggi entrati nella leggenda.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Firenze
cielo sereno
17.8 ° C
18.8 °
15.9 °
89 %
1kmh
0 %
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)Gaza (11)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati