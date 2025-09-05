Almanacco di venerdì 5 settembre, con uno sguardo alla Toscana

Oggi è giovedì 5 settembre 2025, 248º giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 117 giorni.

Il sole sorge alle 6,42 e tramonta alle 19,40. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è Santa Teresa di Calcutta, fondatrice delle Missionarie della Carità e premio Nobel per la Pace.

Tra i fatti storici ricordiamo:

1698 – Lo zar Pietro il Grande introduce in Russia la tassa sulla barba.

1972 – Strage di Monaco: undici atleti israeliani vengono uccisi durante le Olimpiadi.

1997 – A Calcutta muore Madre Teresa, premio Nobel per la Pace.

Nati oggi: Freddie Mercury (1946), voce indimenticabile dei Queen; Raquel Welch (1940), attrice icona di Hollywood; Re Luigi XIV (1638), il celebre “Re Sole”.

Accadde in Toscana

Il 5 settembre in Toscana si festeggia la Giornata dei Toscani nel Mondo a Barga, un’occasione per celebrare l’identità regionale e i legami con le comunità toscane all’estero, con eventi legati all’emigrazione

Un giorno che mescola memoria storica e personaggi entrati nella leggenda.