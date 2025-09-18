Hangzhou Open: Berrettini esce subito, vince Svrcina

Getting your Trinity Audio player ready...

Matteo Berrettini

è tornato in campo dopo quasi tre mesi di assenza, ma il rientro è stato tutt’altro che positivo. Al primo turno dell’Hangzhou Open (ATP 250), il tennista romano ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina (numero 99 del ranking).

Il punteggio è stato netto: 6-3, 6-3 in favore dell’avversario. Il match è durato un’ora e 25 minuti, segnando un ritorno difficile per Berrettini, che non giocava dal primo turno di Wimbledon, dove era stato battuto dal polacco Majchrzak.

Berrettini, numero 57 ATP e ottava testa di serie del torneo, ha mostrato segni evidenti della lunga inattività dovuta a un problema agli addominali. Il suo rientro nel circuito, atteso e sperato, si è trasformato in una delusione.