25.2 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hangzhou Open: Berrettini esce subito, vince Svrcina

L'atleta italiano cade all’esordio in Cina, un ritorno difficile dopo tre mesi lontano dai campi

Italia Mondo
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Berrettini
Foto di: IG / Matberrettini
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Matteo Berrettini

 è tornato in campo dopo quasi tre mesi di assenza, ma il rientro è stato tutt’altro che positivo. Al primo turno dell’Hangzhou Open (ATP 250), il tennista romano ha ceduto in due set al ceco Dalibor Svrcina (numero 99 del ranking).

Il punteggio è stato netto: 6-3, 6-3 in favore dell’avversario. Il match è durato un’ora e 25 minuti, segnando un ritorno difficile per Berrettini, che non giocava dal primo turno di Wimbledon, dove era stato battuto dal polacco Majchrzak.

Berrettini, numero 57 ATP e ottava testa di serie del torneo, ha mostrato segni evidenti della lunga inattività dovuta a un problema agli addominali. Il suo rientro nel circuito, atteso e sperato, si è trasformato in una delusione.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.2 ° C
26.8 °
24.8 °
56 %
1.5kmh
0 %
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (18)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)incendio (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati