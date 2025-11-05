Bonus carta docente in ritardo e in calo: attivazione a gennaio

Getting your Trinity Audio player ready...

La riduzione della carta docente per l’anno scolastico in corso appare ormai probabile. Il bonus annuale destinato agli insegnanti per la formazione professionale, che finora ammontava a 500 euro, non è ancora stato attivato e secondo il ministero dell’istruzione sarà disponibile solo a gennaio.

La causa principale del ritardo è l’ampliamento della platea dei beneficiari. Da quest’anno, oltre ai docenti di ruolo e ai supplenti fino al 31 agosto, potranno utilizzare la carta anche gli insegnanti con contratto fino al 30 giugno e il personale educativo. Si tratta di un cambiamento introdotto dopo un intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto il diritto al bonus anche ai precari.

L’estensione coinvolgerà decine di migliaia di lavoratori. Le risorse totali aumenteranno, ma dovranno essere divise tra più persone. Per questo motivo, il bonus potrebbe scendere di almeno 100 euro rispetto agli anni precedenti, anche se l’importo definitivo non è ancora stato comunicato.

Sono previste anche alcune novità nell’uso della carta. I dispositivi tecnologici come tablet e computer potranno essere acquistati solo una volta ogni quattro anni. Viene invece introdotta la possibilità di comprare biglietti per treni, aerei o mezzi pubblici, ma soltanto per spostamenti legati a corsi o iniziative di aggiornamento professionale.

L’attivazione ufficiale e la cifra definitiva sono attese entro le prossime settimane.