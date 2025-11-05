16.9 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bonus carta docente in ritardo e in calo: attivazione a gennaio

Con l’ingresso dei supplenti tra i beneficiari comporterà importi più contenuti a partire dall’inizio del nuovo anno

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Carta del docente
Carta del docente / crediti : sito ministerodell'istruzioneedelmerito
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

La riduzione della carta docente per l’anno scolastico in corso appare ormai probabile. Il bonus annuale destinato agli insegnanti per la formazione professionale, che finora ammontava a 500 euro, non è ancora stato attivato e secondo il ministero dell’istruzione sarà disponibile solo a gennaio.

La causa principale del ritardo è l’ampliamento della platea dei beneficiari. Da quest’anno, oltre ai docenti di ruolo e ai supplenti fino al 31 agosto, potranno utilizzare la carta anche gli insegnanti con contratto fino al 30 giugno e il personale educativo. Si tratta di un cambiamento introdotto dopo un intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha riconosciuto il diritto al bonus anche ai precari.

L’estensione coinvolgerà decine di migliaia di lavoratori. Le risorse totali aumenteranno, ma dovranno essere divise tra più persone. Per questo motivo, il bonus potrebbe scendere di almeno 100 euro rispetto agli anni precedenti, anche se l’importo definitivo non è ancora stato comunicato.

Sono previste anche alcune novità nell’uso della carta. I dispositivi tecnologici come tablet e computer potranno essere acquistati solo una volta ogni quattro anni. Viene invece introdotta la possibilità di comprare biglietti per treni, aerei o mezzi pubblici, ma soltanto per spostamenti legati a corsi o iniziative di aggiornamento professionale.

L’attivazione ufficiale e la cifra definitiva sono attese entro le prossime settimane.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.9 ° C
17.4 °
15.7 °
43 %
0.7kmh
7 %
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1457)ultimora (1361)sport (62)demografica (34)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati