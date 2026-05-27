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Cos’è Eid al Adha e perché viene celebrata anche in Italia

Dalle preghiere collettive ai momenti di solidarietà, migliaia di fedeli musulmani celebrano una delle ricorrenze più importanti del calendario islamico

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REDAZIONE
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Eid al Adha
crediti: Freepick
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Eid al Adha 2026 viene celebrata anche in Italia con appuntamenti, momenti di preghiera e iniziative comunitarie organizzate in numerose città. La Festa del Sacrificio, tra le ricorrenze più importanti del calendario islamico, riunisce migliaia di fedeli musulmani da nord a sud del Paese.

Le celebrazioni sono iniziate tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio e proseguiranno fino a sabato 30 maggio. La ricorrenza ricorda la disponibilità del profeta Ibrahim, identificato con Abramo nella tradizione biblica, a sacrificare il proprio figlio in segno di obbedienza a Dio prima dell’intervento di un angelo che fermò il gesto.

In diverse città italiane le comunità islamiche hanno organizzato giornate dedicate alla spiritualità, alla condivisione e al dialogo interculturale. Nella capitale, ad esempio, le celebrazioni più attese si svolgeranno nei prossimi giorni con eventi aperti anche ai cittadini interessati a conoscere più da vicino il significato religioso e culturale della ricorrenza.

La festa di Eid al Adha 2026 segue il pellegrinaggio alla Mecca, l’Hajj, e rappresenta uno dei momenti religiosi più significativi per il mondo musulmano. La giornata inizia tradizionalmente con la preghiera all’alba e prosegue con incontri familiari, momenti di solidarietà e condivisione del cibo.

Tra i riti più conosciuti c’è il Qurbani, il sacrificio rituale di un animale per chi ha la possibilità di compierlo. La carne viene poi suddivisa tra famiglia, amici e persone in difficoltà, come simbolo di aiuto reciproco e attenzione verso i più fragili.

Anche quest’anno le celebrazioni italiane hanno coinvolto migliaia di fedeli e numerose realtà associative, trasformando la Festa del Sacrificio in un’occasione di incontro tra culture e comunità presenti sul territorio.

© Riproduzione riservata

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