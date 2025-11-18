13 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da ChatGPT a Spotify: il down di Cloudflare blocca il web

Internet rallentato e molti siti offline. X, Canva e portali di gaming non rispondono. Problemi tecnici infrastrutturali confermati

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Chat gpt
Foto di: FreePick
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Il web si è fermato. Un grave malfunzionamento all’infrastruttura di Cloudflare ha causato un blackout digitale diffuso dalla tarda mattinata di oggi. L’azienda, pilastro della sicurezza online, ha ammesso un “degrado dei servizi interni”.

L’effetto domino è stato immediato. Sono andati offline o hanno rallentato colossi come X (ex Twitter), ChatGPT, Canva e Spotify. Problemi anche per il gaming con League of Legends e, ironicamente, per il portale DownDetector.

Ancora ignote le cause ufficiali. Si sospetta che una manutenzione programmata abbia innescato una reazione a catena imprevista.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13 ° C
13.8 °
10.8 °
64 %
8.1kmh
40 %
Mar
11 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
11 °
Sab
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1634)ultimora (1535)sport (57)demografica (42)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati