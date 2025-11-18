Da ChatGPT a Spotify: il down di Cloudflare blocca il web

Getting your Trinity Audio player ready...

Il web si è fermato. Un grave malfunzionamento all’infrastruttura di Cloudflare ha causato un blackout digitale diffuso dalla tarda mattinata di oggi. L’azienda, pilastro della sicurezza online, ha ammesso un “degrado dei servizi interni”.

L’effetto domino è stato immediato. Sono andati offline o hanno rallentato colossi come X (ex Twitter), ChatGPT, Canva e Spotify. Problemi anche per il gaming con League of Legends e, ironicamente, per il portale DownDetector.

Ancora ignote le cause ufficiali. Si sospetta che una manutenzione programmata abbia innescato una reazione a catena imprevista.