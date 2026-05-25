“Non volevo fare l’annuncio”: Ernia e Valentina Cabassi pronti al matrimonio

Nessun post con proposte spettacolari, nessuna foto costruita e nessun annuncio in grande stile. Valentina Cabassi ha scelto un modo diverso per raccontare ai suoi follower una delle notizie più importanti della sua vita: il matrimonio con Ernia, all’anagrafe Matteo Professione.

«Non volevo neanche fare l’annuncio», ha spiegato l’influencer parlando direttamente ai fan, raccontando di aver deciso di condividere la notizia quasi con naturalezza, dopo che alcuni utenti avevano iniziato a fare domande e ipotesi sui social.

La coppia, che negli anni ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato, ha scelto infatti di vivere questo momento lontano dall’esposizione mediatica.

«Ci viviamo la relazione in un modo un po’ intimo, un po’ riservato e così sarà anche la cerimonia», ha raccontato Valentina, spiegando perché non ci saranno dettagli sulla proposta o sull’organizzazione.

L’influencer ha anche svelato di indossare l’anello già da marzo e di essersi ormai abituata all’idea del matrimonio.

«Dopo la bimba è solo una cosa in più», ha detto, riferendosi alla nascita della loro figlia, sottolineando però tutta la felicità per questo nuovo capitolo della sua vita.

Tra le poche anticipazioni arrivate, anche quella sulla cerimonia, che sarà «molto molto intima, proprio con poche persone, quelle più vicine a noi». Un evento quindi lontano dai grandi riflettori e più vicino allo stile che la coppia ha sempre mostrato nel tempo.

Valentina ha concluso il racconto senza nascondere l’emozione: «Sono molto felice, lo speravo».