Oggi 11 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, eventi storici e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Oggi è giovedì 11 settembre 2025, 254esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 111 giorni.
Il sole sorge alle 6,49 e tramonta alle 19,30. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è Santi Proto e Giacinto, martiri cristiani venerati sin dai primi secoli.

Tra i fatti storici:

  • 1714 – Barcellona cade sotto le truppe spagnole e francesi nella guerra di successione spagnola.
  • 1973 – In Cile, il golpe militare guidato da Augusto Pinochet rovescia Salvador Allende.
  • 2001 – Attentati terroristici negli Stati Uniti: crollano le Torri Gemelle a New York, colpito il Pentagono, quasi 3.000 vittime.

Nati oggi: David Herbert Lawrence (1885), scrittore inglese; Theodor W. Adorno (1903), filosofo tedesco; Brian De Palma (1940), regista statunitense; Franz Beckenbauer (1945), calciatore e allenatore; Matilda De Angelis (1995), attrice italiana.

Accadde in Toscana

11 settembre 1943 le truppe naziste entrano a Firenze e occupano la città fino ad agosto 1944.

Un giorno che unisce memoria storica, figure di spicco della cultura e dello sport, e ricorrenze che hanno segnato profondamente il Novecento e il nuovo millennio.

