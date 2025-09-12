16.1 C
Oggi 12 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, storia e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

REDAZIONE
Immagine di pch.vector su Freepik
Oggi è venerdì 12 settembre 2025, 255esmo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 110 giorni.
Il sole sorge alle 6,50 e tramonta alle 19,28. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è il Santissimo Nome di Maria, festa che celebra la devozione al nome della Vergine, particolarmente diffusa dopo la vittoria di Vienna del 1683.

Tra i fatti storici:

• 1683 – Battaglia di Vienna: l’esercito cristiano guidato da Giovanni III Sobieski respinge gli Ottomani.

• 1943 – Le truppe tedesche liberano Benito Mussolini dal Gran Sasso nell’operazione Quercia.

• 1979 – Pietro Mennea stabilisce il record mondiale sui 200 metri a Città del Messico

• 2001 – La NATO invoca per la prima volta l’articolo 5 del suo statuto dopo gli attentati dell’11 settembre.

Nati oggi: Richard Gatling (1818), inventore della mitragliatrice; Maurice Chevalier (1888), attore e cantante francese; Barry White (1944), cantante statunitense; Elisabetta Canalis (1978), showgirl e attrice italiana.

Accadde in Toscana

Nel 1416 nasce il pittore e matematico italiano Piero della Francesca a Borgo San Sepolcro.

Un giorno che lega fede, battaglie decisive e imprese sportive entrate nella storia.

