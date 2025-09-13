Oggi 13 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

|
Oggi è sabato 13 settembre 2025, 256esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 109 giorni.
Il sole sorge alle 6,51 e tramonta alle 19,26. La luna è in fase calante.
Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa, grande predicatore della cristianità antica.
Tra i fatti storici
• 1759 – Battaglia delle Pianure di Abraham: i britannici conquistano Québec.
• 1970 – Si corre la prima edizione della Maratona di New York.
• 1985 – Esce in Giappone il videogioco Super Mario Bros. destinato a diventare un fenomeno mondiale.
• 2007 – L’Onu approva la Dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni.
Nati oggi: Cesare Borgia (1475), condottiero e politico italiano; Roald Dahl (1916), scrittore britannico; Jacqueline Bisset (1944), attrice; Fabio Cannavaro (1973), calciatore campione del mondo; Cristiana Capotondi (1980), attrice.
Accadde in Toscana
Il 13 settembre 1894, viene sancita la Costituzione del comune di Campo nell’Elba, al quale vengono aggregate le frazioni di San Piero, Sant’Ilario, la Pila e Pianosa.
Un giorno che unisce fede, arte e cultura popolare, dall’antichità fino ai nostri tempi.