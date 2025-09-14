Oggi 14 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

|
Oggi è domenica 14 settembre 2025, 257esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 108 giorni.
Il sole sorge alle 6,52 e tramonta alle 19,25. La luna è in fase calante.
Il santo del giorno è Sant’Alberto, patriarca di Gerusalemme, celebre per il suo impegno nel trovare un equilibrio tra il mondo cristiano e quello islamico.
Tra i fatti storici
• 1812 – Le truppe di Napoleone entrano a Mosca durante la campagna di Russia.
• 1901 – Il presidente statunitense William McKinley muore dopo un attentato: gli succede Theodore Roosevelt.
• 1959 – La sonda Luna 2 lanciata dall’Unione Sovietica si schianta sulla superficie lunare, primo oggetto umano a raggiungere la Luna.
Nati oggi: Amy Winehouse (1983), cantante britannica; Renzo Piano (1937), architetto italiano; Franco Califano (1938) cantautore, produttore, discografico e attore italiano; Frank Matano (1989), comico e attore italiano.
Accadde in Toscana
Nel 1321 muore il sommo poeta Dante Alighieri.
Un giorno che intreccia fede, scienza e momenti cruciali della storia mondiale.