Oggi 15 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Oggi è lunedì 15 settembre 2025, 258esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 107 giorni.
Il sole sorge alle 6,53 e tramonta alle 19,23. La luna è in fase calante.
Il santo del giorno è la Beata Vergine Maria Addolorata, memoria che ricorda la madre di Cristo ai piedi della croce.
Tra i fatti storici:
• 1821 – L’America Centrale dichiara l’indipendenza dalla Spagna.
• 1916 – Prima battaglia con carri armati nella storia, durante la Battaglia della Somme.
• 1935 – Le leggi di Norimberga in Germania privano gli ebrei della cittadinanza.
• 1963 – L’attentato alla chiesa battista di Birmingham provoca la morte di 4 ragazze afroamericane.
• 2008 – Fallisce la banca d’affari Lehman Brothers, evento chiave della crisi finanziaria globale.
Nati oggi: Marco Polo (1254), esploratore veneziano; Agatha Christie (1890), scrittrice britannica; Oliver Stone (1946), regista statunitense; Tommy Lee Jones (1946), attore statunitense; Prince Harry (1984), duca di Sussex.
Accadde in Toscana
Il 15 settembre 2006 muore a Firenze la grandissima Oriana Fallaci all’età di 77 anni a causa di un tumore ai polmoni.
Un giorno che unisce fede, scoperte, drammi storici e figure che hanno lasciato un segno indelebile.