Oggi 23 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, storia e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana.

REDAZIONE
Oggi è martedì 23 settembre 2025, 266esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 99 giorni. Il sole sorge alle 7,01 e tramonta alle 19,08. La luna è in fase calante.

Il santo del giorno è San Pio da Pietrelcina, sacerdote cappuccino, noto per le sue visioni, le stigmate e la profonda vita spirituale.

Tra i fatti storici

• 1889 – Viene fondata la Nintendo a Kyoto da Fusajiro Yamauchi.
• 1943 – Salvo D’Acquisto, vicebrigadiere dei Carabinieri, si offre in cambio della vita di civili rastrellati dai nazisti, viene ucciso.
• 2008 – Google lancia Android, sistema operativo che cambierà il mondo degli smartphone.

Nati oggi: Ray Charles (1930), cantante statunitense; Bruce Springsteen (1949), cantautore statunitense; Julio Iglesias (1943), cantante spagnolo; Gino Paoli (1934), cantautore italiano; Aldo Moro (1916), politico italiano; Paolo Rossi (1956), calciatore italiano.

Accadde oggi in Toscana

Oggi ricordiamo e riviviamo uno degli avvenimenti più significativi del Medioevo toscano: la Battaglia di Altopascio del 23 settembre 1325

