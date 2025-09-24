18.6 C
Oggi 24 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, storia e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

REDAZIONE
Immagine di pch.vector su Freepik
Oggi è mercoledì 24 settembre 2025, 267esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 98 giorni. Il sole sorge alle 7,02 e tramonta alle 19,06. La luna è in fase calante.

I santi del giorno sono San Pacifico da Sanseverino Marche; San Gerardo Sagredo apostolo d’Ungheria; San Coprio monaco in Palestina; Sant’Anatalo di Milano vescovo.

Tra i fatti storici

• 1948 – Viene fondata la Honda da Soichiro Honda.
• 1961 – Prima Marcia della Pace “Perugia-Assisi”.
• 1957 – Inaugurato il Camp Nou a Barcellona.

Nati oggi

Pedro Almodóvar (1949), regista spagnolo; Francis Scott Fitzgerald (1896), scrittore statunitense; Marco Tardelli (1954), calciatore/allenatore italiano; Dorina Vaccaroni (1963), schermitrice italiana.+

Accadde oggi in Toscana

Il 24 settembre 1944 si conclusero i duri combattimenti tra tedeschi e americani per il controllo del Poggio della Torricella, la “Quota 810”, punto strategico della Linea Gotica tra Vernio e Barberino di Mugello.

