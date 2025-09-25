15.8 C
Oggi 25 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, eventi storici e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura
Oggi è giovedì 25 settembre 2025, 268esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 97 giorni. Il sole sorge alle 7,03 e tramonta alle 19,04. La luna è in fase calante.

I santi del giorno sono Sante Aurelia e Neomisia martiri; San Cleofa discepolo di Gesù.

Tra i fatti storici

• 1976 – Nascono gli U2.
• (Altri eventi non presenti / non chiari nel testo di Mondi.it per farceli includere qui in modo sicuro.)

Nati oggi: Michael Douglas (1944), attore statunitense; Zucchero (1955), cantante italiano; Will Smith (1968), attore statunitense;  Sandro Pertini (1896), politico italiano.

Accadde oggi in Toscana: 

La data del 25 settembre in Toscana è segnata dalla Liberazione di Palazzuolo sul Senio nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale e dalla storia della lettera di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo, che evoca le lotte medievali toscane proprio in quel giorno nel 1798.

© Riproduzione riservata

