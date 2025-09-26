Oggi 26 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è venerdì 26 settembre 2025, 269esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 96 giorni. Il sole sorge alle 7,04 e tramonta alle 19,02. La luna è in fase calante.

I santi del giorno sono Santi Cosma e Damiano martiri; San Cristoforo della Guardia martire; San Gedeone giudice d’Israele; San Nilo da Rossano; San Senatore d’Albano martire.

Tra i fatti storici

• 1982 – Supercar debutta in TV.

• 1986 – Primo numero del fumetto “Dylan Dog”.

• 1997 – Terremoto in Umbria e Marche: forti scosse, molte zone colpite.

• Evento sportivo: in questo giorno Biaggi vince il Mondiale Superbike.

Nati oggi: Olivia Newton-John (1948), cantante/attrice; Edoardo Scarfoglio (1860), giornalista/scrittore; Serena Williams (1981), tennista; Michael Ballack (1976), calciatore.

Accadde oggi in Toscana

Il 26 settembre 1944, durante la ritirata tedesca verso la Linea Gotica, i ferrovieri pistoiesi Alfredo Ballotti e Dorindo Nicodemi furono costretti a trasportare armi. Liberati a Collina, furono poi fermati a Spedalino da due SS che li uccisero senza motivo.