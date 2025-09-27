12.6 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Oggi 27 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, eventi storici e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

Italia Mondo
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di pch.vector su Freepik
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi è sabato 27 settembre 2025, 270esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 95 giorni. Il sole sorge alle ~7,05 e tramonta alle ~19,00. La luna è in fase calante.

I santi del giorno sono San Vincenzo de’ Paoli sacerdote; Santi Fidenzio e Terenzio di Todi martiri; Santi Florenziano e Ilario martiri; San Sigeberto II re dell’Est Anglia; Sant’Elzeario conte di Ariano; Sant’Iltrude di Liessies vergine.

Tra i fatti storici:

• 1822 – Vengono decifrati i geroglifici, venendo svelato un grande mistero dell’antico Egitto.
• 1943 – Iniziano le Quattro giornate di Napoli, sollevazione popolare contro l’occupazione nazista.
• Evento culturale: prima puntata di “90° minuto”.

Nati oggi: Jovanotti (1966), cantante italiano; Pier Francesco Pingitore (1934), regista/sceneggiatore italiano; Gwyneth Paltrow (1972), attrice; Grazia Deledda (1871), scrittrice italiana; Claudio Gentile (1953), calciatore; Francesco Totti (1976), calciatore.

Accadde oggi in Toscana: 

Si svolgerà sabato 27 settembre 2025 a Firenze il primo Disability Pride della Toscana, manifestazione che punta a sensibilizzare e creare una nuova consapevolezza sulla disabilità.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
12.6 ° C
12.8 °
12 °
96 %
1kmh
75 %
Sab
20 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)carabinieri (10)vigili del fuoco (10)campionato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati