Oggi 27 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Oggi è sabato 27 settembre 2025, 270esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 95 giorni. Il sole sorge alle ~7,05 e tramonta alle ~19,00. La luna è in fase calante.

I santi del giorno sono San Vincenzo de’ Paoli sacerdote; Santi Fidenzio e Terenzio di Todi martiri; Santi Florenziano e Ilario martiri; San Sigeberto II re dell’Est Anglia; Sant’Elzeario conte di Ariano; Sant’Iltrude di Liessies vergine.

Tra i fatti storici:

• 1822 – Vengono decifrati i geroglifici, venendo svelato un grande mistero dell’antico Egitto.

• 1943 – Iniziano le Quattro giornate di Napoli, sollevazione popolare contro l’occupazione nazista.

• Evento culturale: prima puntata di “90° minuto”.

Nati oggi: Jovanotti (1966), cantante italiano; Pier Francesco Pingitore (1934), regista/sceneggiatore italiano; Gwyneth Paltrow (1972), attrice; Grazia Deledda (1871), scrittrice italiana; Claudio Gentile (1953), calciatore; Francesco Totti (1976), calciatore.

Accadde oggi in Toscana:

Si svolgerà sabato 27 settembre 2025 a Firenze il primo Disability Pride della Toscana, manifestazione che punta a sensibilizzare e creare una nuova consapevolezza sulla disabilità.