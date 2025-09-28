13.7 C
Firenze
domenica 28 Settembre 2025
Oggi 28 settembre: santi del giorno, eventi e curiosità

Accadde oggi: ricorrenze universali, storie e compleanni celebri con uno sguardo rivolto anche alla Toscana

REDAZIONE
REDAZIONE
Oggi è domenica 28 settembre 2025, 271esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 94 giorni.

Il sole sorge alle 7,06 e tramonta alle 18,58. La luna è in fase calante.

I santi del giorno sono San Venceslao martire; San Caritone abate in Palestina; San Salonio di Ginevra vescovo; San Simon de Rojas religioso trinitario; San Zama protovescovo di Bologna; Santa Lioba venerata a Fulda.

Tra i fatti storici:
• 1992 – Scoppia la moda del karaoke in Italia.
• 2011 – Amazon presenta un tablet low-cost.
• 1928 – Alexander Fleming scopre la penicillina.

Nati oggi: Brigitte Bardot (1934), attrice francese; Marcello Mastroianni (1924), attore italiano; Raffaele Paganini (1958), ballerino; José Calderón (1981), cestista; Martina Grimaldi (1988), nuotatrice.

Accadde oggi in Toscana: 

Il 28 settembre 2003 un enorme blackout lasciò senza corrente quasi tutta l’Italia, compresa la Toscana: fu il più grave guasto elettrico mai avvenuto nel Paese.

