Scoppia la passione: Raoul Bova avvistato mano nella mano

Nuove immagini riaccendono i riflettori su Raoul Bova dopo lo scandalo degli scorsi mesi. E’ stato fotografato mentre passeggiava mano nella mano per le vie di Roma, assieme a Beatrice Arnera, nel quartiere Prati. I due sono apparsi sereni e complici dopo una cena in un locale della zona, attirando subito l’attenzione dei paparazzi.

Non è la prima volta che vengono visti insieme: già nei giorni scorsi erano stati immortalati a Spoleto, alimentando i sospetti di una nuova relazione. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’uscita romana sembra confermare una crescente vicinanza.

Beatrice Arnera, dal 2024, ha vissuto un momento complesso nella sua vita privata: era legata all’attore comico Andrea Pisani, dal quale ha avuto una figlia. In una recente comunicazione pubblica, ha chiesto rispetto e tempo per affrontare un periodo delicato dopo la rottura.

Intanto, l’attenzione del mondo del gossip e dei media resta accesa: le immagini a Roma alimentano curiosità e domande su una vicenda che potrebbe consolidarsi come una nuova storia da seguire.