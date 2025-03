Addio a Emilie Dequenne, migliore attrice al Festival di Cannes 1999

Nel programma ‘Sept à huit’ della rete televisiva francese TF1, nel dicembre 2024, Dequenne si era mostrata, forte e toccante, nel condividere il suo dolore per l’implacabilità della malattia e per i circa trenta farmaci che era costretta a prendere ogni giorno.

Era sempre per colpa della malattia che Dequenne si era dovuta tenere lontana dai riflettori, nonostante fosse riuscita a salire sulle scale del Palais del Festival di Cannes nel maggio 2024 per celebrare il 25esimo anniversario del film Rosetta.

Rosetta è un film drammatico belga diretto dai fratelli Dardenne, che racconta la storia di una giovane donna, Rosetta, interpretata appunto da Emilie Dequenne, che vive in povertà e lotta per trovare un lavoro stabile. Il film si distingue per il suo stile realistico e crudo, seguendo da vicino la protagonista nelle sue difficoltà quotidiane. Grazie alla sua interpretazione, Dequenne vinse il premio come miglior attrice al Festival di Cannes 1999, dove il film ottenne anche la Palma d’Oro.