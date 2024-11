Addio a Fabio Sartor, attore di teatro e cinema tra Italia e Hollywood

Getting your Trinity Audio player ready...

È morto a Roma, all’età di 70 anni, l’attore veneto Fabio Sartor. La notizia è stata diffusa dal Nuovo Imaie, di cui Sartor era consigliere per il settore audiovisivo: “È stato un attore di grande carisma che, con la sua indiscussa professionalità, ha spaziato tra teatro, televisione e cinema, anche in grandi produzioni internazionali. Il suo essere indelebilmente veneto e sempre pieno di progetti ed iniziative lo ha reso un compagno prezioso anche nel quotidiano lavoro fianco a fianco. Sei stato un marito e un padre meraviglioso”.

Nato nel 1954 a Castelfranco Veneto, Sartor ha iniziato la sua carriera a Venezia, per poi collaborare in teatro con registi come Giorgio Strehler, Peter Stein, Klaus Gruber, Luca Ronconi, Robert Fortune, Luca Barbareschi, Antonio Calenda, Giancarlo Marinelli, Patrick Rossi Gastaldi e Rimas Tuminas. Ha collaborato anche con Wim Wenders, Pina Bausch e con Franco Fontana per la fotografia.

Al cinema ha interpretato oltre trenta film, tra cui ‘La passione di Cristo’ di Mel Gibson, ‘Il ventre dell’architetto’ di Peter Greenaway e ‘Fuori dal mondo’ di Giuseppe Piccioni. In televisione ha recitato in serie popolari come ‘Che Dio ci aiuti 4′ e ‘Un passo dal cielo 3′. Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde un interprete versatile e amato.