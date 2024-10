Incendio su un volo Ryanair, spavento per la cantante Karima

Getting your Trinity Audio player ready...

Attimi di paura all’aeroporto del Salento di Brindisi giovedì 3 ottobre per un principio di incendio su un volo Ryanair in partenza per Torino. In fase di rullaggio si è verificata una forte fiammata, forse a uno dei motori, e il decollo è stato interrotto.

A bordo del velivolo, tra i 184 passeggeri, anche la cantante livornese Karima, che ha raccontato il suo spavento in una storia Instagram: “Stavo rientrando dopo giorni fuori per lavoro per tornare dalla mia bambina. E’ ‘scoppiat’ il motore sotto l’ala destra durante la fase di decollo. Per fortuna non eravamo ancora staccati da terra. Sono qua che lo racconto ma mi sono spaventata un sacco. Ho sempre avuto paura di volare, dopo questa storia probabilmente farò il prossimo tour a piedi o in treno”.

A bordo dell’aereo c’erano 184 passeggeri e 6 membri di equipaggio che sono stati evacuati attraverso gli scivoli di emergenza e accompagnati nell’aerostazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e tutti gli altri voli in arrivo e in partenza sono stati bloccati per alcune ore.

In una nota Aeroporti di Puglia ha comunicato che “a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio”.

L’aeroporto è stato riaperto poco prima delle 12 sia per i voli in arrivo che quelli in partenza. Nel frattempo, durante le circa due ore e mezza in cui lo scalo è rimasto chiuso alcuni passeggeri sono stati fatti salire su autobus diretti all’aeroporto di Bari per poter decollare dal ‘Karol Wojtyla’ in modo da non perdere le coincidenze di voli internazionali.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile: “Quanto accaduto oggi a Brindisi ha messo in luce ancora una volta, e ove ve ne fosse la necessità, l’eccellente livello di preparazione delle donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia. In poco meno di tre ore, infatti, l’impegno della nostra struttura, in coordinamento con il personale dei Vigili del Fuoco, dell’Enac, dell’Enav e delle Forze dell’ordine, ha consentito la riapertura dello scalo e la ripresa delle operazioni di volo sospese a causa del problema verificatosi a un aeromobile in partenza. Tutte le operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai passeggeri del volo interessato, si sono svolte nel massimo ordine e senza nessuna conseguenza”.