Carlo Conti su Sanremo: “Amadeus? Altro che gatta da pelare”

Carlo Conti, volto storico della televisione italiana, è stato ospite della nuova puntata del talk show ’A casa di Maria Latella’, in onda su Rai 3 il 1 ottobre alle ore 23.15. Durante l’intervista, come anticipato da Adnkronos, il conduttore ha affrontato vari temi, tra cui il passaggio di Amadeus al Nove e il prossimo Festival di Sanremo che lo vedrà al timone.

Conti ha chiarito subito il suo punto di vista sul passaggio di testimone con Amadeus, che ha guidato il festival negli ultimi anni con grande successo: “Amadeus ha fatto una scelta di vita e professionale diversa, legata alla sua famiglia. Ha sicuramente ponderato bene la sua decisione”. Quando gli è stato chiesto se il Festival di Sanremo rappresenti una ‘gatta da pelare’, il conduttore ha risposto secco: “No, anzi. Amadeus ha lasciato un Sanremo in grandissima salute. Ha fatto un lavoro straordinario e non potrei chiedere di più”.

Nel corso dell’intervista, Conti ha anche parlato del suo rapporto con la popolarità e la privacy, raccontando gli esordi in radio, un’esperienza che lo accomuna allo stesso Amadeus: “Noi siamo molto amici, veniamo dalla stessa scuola, quella delle radio private, e abbiamo fatto lo stesso tipo di gavetta”.

Tra le riflessioni più personali, Conti ha rivelato il suo approccio alla conduzione del Festival: “Non chiedo consigli a nessuno. Se sbaglio, preferisco sbagliare da solo”. Alla domanda se sentisse il peso di dover replicare i successi del suo predecessore, ha risposto con fermezza: “No, altrimenti non avrei mai accettato questo incarico. Ormai non guardo neanche più i dati Auditel alle dieci del mattino, li leggo con calma alle 10.15 o 10.30, non mi cambia la vita. Credo di non dover dimostrare più nulla. La mia attenzione ora è rivolta completamente alla scelta delle canzoni, questo è l’aspetto più importante”.

Oltre a Conti, nella puntata di ’A casa di Maria Latella’ sono stati ospiti l’attrice Lucia Ocone, il regista e conduttore Pino Strabioli, la procuratrice generale della Corte d’Appello di Milano Francesca Nanni e il giornalista Davide Desario, direttore di Adnkronos.