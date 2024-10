Chiara Ferragni a Belve? Cosa sappiamo dell’intervista esclusiva

Getting your Trinity Audio player ready...

Secondo quanto riportato dal sito web di Davide Maggio, Chiara Ferragni potrebbe tornare in televisione, questa volta come ospite di Francesca Fagnani nel programma ’Belve’, che riprenderà su Rai 2 a fine novembre. Nelle scorse settimane, infatti, si legge nell’articolo, ci sarebbe stato un incontro tra l’imprenditrice influencer e la giornalista conduttrice per parlare di una possibile partecipazione alla trasmissione.

Secondo il sito di Davide Maggio, Chiara Ferragni sembrerebbe intenzionata a raccontarsi apertamente, affrontando alcune tematiche delicate. Tra queste potrebbe esserci la fine del suo matrimonio con Fedez, questione di cui finora ha evitato di discutere pubblicamente. Durante un’intervista precedente a ’Belve’, Fedez aveva ammesso che il pandoro gate aveva avuto un impatto negativo sulla loro relazione, contribuendo alla crisi matrimoniale.

Ora potrebbe essere Chiara Ferragni a fornire la sua versione dei fatti, rompendo il silenzio su temi che ha sempre trattato con grande riserbo. Fino ad ora, evidenzia il sito di Davide Maggio, si è limitata a chiedere rispetto per la sua privacy, ad esempio quando è stata coinvolta indirettamente nel dissing tra Fedez e Tony Effe.

Per Francesca Fagnani, avere Chiara Ferragni come ospite rappresenterebbe un nuovo colpo mediatico.