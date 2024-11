Coma Cose all’opening party della ‘Milano Music Week’

Getting your Trinity Audio player ready...

Il duo musicale indie pop Coma Cose ha suonato all’opening party della ‘Milano Music Week‘ davanti a molti fan e addetti ai lavori, in un mini concerto allestito al Dazio Levante. L’occasione era l’annuale rassegna milanese di 7 giorni di eventi dedicati alla musica, quest’anno prevista dal 18 al 24 novembre.

Il set del gruppo composto da Fausto Lama e California, partner anche nella vita (sposati ad inizio ottobre), è stata un’anticipazione del tour per il nuovo disco, cui, hanno annunciato i Coma Cose tra una canzone e l’altra, stanno dando gli ultimi ritocchi prima dell’uscita.

“È da un po’ che manchiamo dai live ed è bello essere qui a Milano, in una situazione così raccolta, dove ci si può guardare in faccia – hanno detto – Speriamo di vedervi ai concerti che stiamo preparando, assieme al nuovo disco”. Il set di Coma Cose è iniziato con ‘Anima Lattina’ e proseguito con ‘Chiamami’, ‘Mancarsi’, ‘Fiamme’, ‘L’Addio’, il nuovo singolo ‘Posti vuoti’ e l’immancabile hit della scorsa estate ‘Malavita‘. Ha chiuso, come d’abitudine ai loro live, il pezzo ‘Post concerto’.

Tra gli ospiti della manifestazione nei prossimi giorni troviamo Gaia, Dardust, Giovanni Truppi, la Rappresentante di Lista, Francesca Michielin e tanti altri. Tutti i dettagli sul sito di ‘MMW‘.