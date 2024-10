Compleanno di Alvaro Morata: il messaggio di Alice Campello

Getting your Trinity Audio player ready...

Il legame tra Alice Campello e Alvaro Morata continua a catturare l’attenzione dei media, nonostante la recente separazione. Il loro matrimonio è finito, ma l’affetto rimane. Questa connessione è stata ulteriormente confermata dagli auguri di compleanno che Alice ha dedicato al calciatore, creando curiosità sul loro rapporto attuale.

Oggi, 23 ottobre, Alvaro Morata festeggia i suoi 32 anni. Questo è il primo compleanno che il calciatore spagnolo celebra dopo l’annuncio della separazione da Alice Campello. Nonostante la decisione di porre fine al matrimonio, i due continuano a mantenere un legame, anche grazie ai quattro figli che hanno insieme.

Per celebrare questa occasione, Alice ha condiviso su Instagram una dolce foto di Alvaro in compagnia dei gemelli Leonardo e Alessandro, di Edoardo e della piccola Bella. Ha accompagnato l’immagine con un affettuoso messaggio: “Tanti auguri super papi”.

La risposta di Alvaro non si è fatta attendere; ha condiviso la storia e ha commentato: “Grazie Ali”, aggiungendo un cuore rosso. Sebbene non sia chiaro se ci siano segnali di un possibile riavvicinamento, questo scambio dimostra che tra Alice e Alvaro esiste un rapporto sereno e ricco di affetto, nonostante le loro vite ora siano separate.