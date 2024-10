Fedez, silenzio social dopo lo scandalo ultras: che fine ha fatto?

Getting your Trinity Audio player ready...

Dopo il recente scandalo legato al caso ultras, Fedez ha scelto di allontanarsi dai riflettori, rimanendo in silenzio sui social. L’ultimo post del rapper risale al 29 settembre, un giorno prima del blitz della polizia che ha portato all’arresto di 19 persone legate alle curve di Inter e Milan.

Il contesto dello scandalo

Tra coloro coinvolti figurano nomi vicini a Fedez, come Christian Rosiello, suo bodyguard, e Islam Hagag, conosciuto nell’ambiente come ‘Alex Cologno’, entrambi legati all’artista. Fedez non è coinvolto nelle indagini. Tuttavia, il suo nome ha continuato a essere menzionato sui media, sollevando domande sulla sua decisione di restare in silenzio.

Le ipotesi sul silenzio

La scelta di Fedez di non aggiornare i suoi profili social, solitamente molto attivi, ha suscitato curiosità e speculazioni tra i fan e gli utenti del web. Molti si sono chiesti il motivo di questa improvvisa ‘sparizione’, ipotizzando che possa trattarsi di una strategia di marketing o di una pausa legata alla sua vita personale, in particolare al suo rapporto con Chiara Ferragni.

Nonostante le polemiche, dopo l’inaugurazione di una struttura di accoglienza finanziata dalla ‘Fondazione Fedez’, il rapper ha preferito mantenere un profilo basso, scegliendo di non alimentare ulteriori controversie mediatiche e affidandosi alla gestione legale del suo avvocato.