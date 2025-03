Festa del papà: 5 idee economiche e indimenticabili

Getting your Trinity Audio player ready...

Festa del papà, father’s day, Dìa del padre… nomi e date diverse ma che fanno tutte riferimento alla festa che iniziò a diffondersi negli Stati Uniti durante gli anni ’20 per poi estendersi in altri paesi, con alcune variazioni nelle tradizioni.

In Italia, la Festa del Papà si celebra il 19 marzo, in coincidenza con la festa di San Giuseppe, il padre adottivo di Gesù. Sebbene in Italia la festa fosse già celebrata da secoli, la tradizione di festeggiare i padri in senso moderno si è affermata più recentemente.

Oggi, la Festa del Papà è una giornata dedicata a celebrare l’importanza della figura paterna, con regali, pranzi speciali e attività in famiglia.

Sebbene un regalo in senso materiale faccia sicuramente piacere a chiunque, è universalmente risaputo che il regalo più grande da fare ai genitori sia il tempo, tempo da spendere insieme. Ecco alcune idee per passare una festa del papà in modo semplice ma indimenticabile.

1. Colazione a letto

Durante tutto l’anno è lui a prendersi cura di te, oggi è bello rovesciare i ruoli. Inizia la giornata preparando una colazione o un brunch speciale per tuo papà. Potete cucinare insieme o fargli trovare tutto pronto: pancake, croissant, uova, toast e magari una torta fatta in casa. I più piccoli possono decorare la tavola con disegni o messaggi di auguri.

2. Pranzo/cena fai da te

Rimanendo sulla linea della colazione, se siete amanti della cucina, un pasto con tanto di buon vino e buona compagnia sarà sicuramente molto apprezzato da qualsiasi padre.

3. Gita fuori porta

Se papà ama la natura, organizzate una gita all’aria aperta. Potete fare una passeggiata, un picnic al parco, un’escursione o anche una giornata in spiaggia se il tempo lo consente. È un’ottima occasione per passare del tempo insieme e godere della natura.

4. Serata cinema a casa

Se siete amanti del cinema, organizzate una maratona di film o di serie TV che piacciono a lui. Trasformate il salotto in una vera sala cinema: spegnete le luci, mettetevi comodi e preparate pop corn, patatine e bibite.

5. Creare un regalo personalizzato

Preparare un regalo personalizzato è sempre un’idea fantastica. I bambini possono realizzare un album fotografico, una cornice con i ricordi della famiglia, o scrivere una lettera o un biglietto speciale. Oggi inoltre ci sono moltissimi shop online che permettono a chiunque di personalizzare qualsiasi oggetto e renderlo unico e speciale.