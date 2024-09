Gabriele Corsi si emoziona in diretta: il suo toccante racconto

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Durante la sua partecipazione al programma Da Noi a Ruota Libera su Rai 1, condotto da Francesca Fialdini, Gabriele Corsi si è mostrato in una veste profondamente personale. Ospite per presentare il suo nuovo libro, Corsi ha condiviso una toccante riflessione sulla vita e sul rapporto con suo padre, malato di una grave malattia degenerativa.

“Ho capito troppo tardi quanto sia importante esprimere i nostri sentimenti. Dite alle persone a cui tenete che le amate, non aspettate”, ha confessato Corsi, con visibile emozione. Nel corso dell’intervista, lo showman ha parlato apertamente degli stereotipi che ancora circondano la malattia mentale, tema centrale anche del suo libro, ispirato alla sua esperienza come obiettore di coscienza in una struttura per pazienti psichiatrici. “È una storia di pazzia, memoria perduta e ritrovata. Quell’esperienza oggi torna vivida con la malattia di mio padre.”

Corsi ha raccontato di come suo padre, in passato, prese la coraggiosa decisione di dimettersi dal lavoro per non contribuire alla produzione di armi, un gesto di integrità che lo ha segnato profondamente. “Sono fiero di lui, e spero un giorno di essere all’altezza dei suoi ideali. Ora, nei suoi silenzi, riusciamo a dirci molto più di quanto facessimo con le parole.”

Visibilmente emozionato, il conduttore ha concluso l’intervista con un messaggio importante: “Non lasciate che sia troppo tardi per dire ciò che provate. Vorremmo rimanere sempre al sicuro con i nostri genitori, ma arriva il momento in cui dobbiamo crescere.”